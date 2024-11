Inter-news.it - Moviola Inter-Lipsia (1-0), Pinheiro ‘instabile’: due episodi chiari – CdS

Leggi su Inter-news.it

A dirigere la partita tra, vinta dai nerazzurri per 1-0, il signor João Pedro da Silva. Il fischietto portoghese sbaglia tanto, adottando un metro non uniforme. Focus in particolare su due, da parte del Corriere dello Sport.NON LINEARE – Il direttore di gara di, fischietto portoghese, che sbaglia parecchie cose non riuscendo ad adottare un metro uniforme. Il 36enne di Braga, ritrovatosi nell’élite degli arbitri europei dopo il ritiro improvviso dell’arbitro portoghese Soares, non fa una bella figura sotto gli occhi di Kuipers, uno degli ex arbitri oggi collaboratore della Uefa.non riesce, appunto, ad adottare un metro di gara lineare e continuo, dimostrandosi instabile e poco uniforme in svariati casi. Il Corriere dello Sport si concentra in particolare su un paio di