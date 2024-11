Latinatoday.it - Morto nel cantiere: il datore di lavoro patteggia, gli altri a giudizio

Una condanna e tre rinvii aper la morte dell'operaio Massimo Pietrosanti, vittima di un infortunio sulavvenuto a luglio 2021 in undi via Bufalareccia, in zona Le Castella a Cisterna. L'uomo, 53 anni, era stato travolto da una parete in cemento armato mentre era.