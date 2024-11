Quotidiano.net - Moody's conferma rating Unicredit dopo offerta su Banco Bpm

Leggi su Quotidiano.net

L'agenzia di's hato idel debito Senior Preferred (non garantito) e dei depositi a lungo termine dia Baa1, con outlook stabile. Secondo l'agenzia, se l'acquisizione delBpm dovesse essere finalizzata, il merito di credito dirimarrebbe sostanzialmente stabile. L'affermazione, si legge in una nota, riflette anche la valutazione dell'agenzia disecondo cui l'acquisizione diBpm non impedirebbe la potenziale acquisizione di Commerzbank da parte di's ribadisce che, in caso di acquisizione di Commerzbank da parte di, prenderà in considerazione la possibilità che ilstand-alone del gruppo di Piazza Gae Aulenti, attualmente pari a baa3, venga aggiornato a baa2, un gradino sopra ilsovrano dell'Italia.