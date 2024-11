Temporeale.info - Monte San Biagio / Evade dagli arresti domiciliari, finisce in manette un 37enne

Leggi su Temporeale.info

SAN– Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri diSan(LT) hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 37 anni del luogo, per evasione. Il predetto, sottoposto alla detenzione domiciliare per reati commessi nello scorso mese di settembre, quali rapina, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e minacce, è stato sorpreso .L'articoloSaninunTemporeale Quotidiano.