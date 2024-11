Ilrestodelcarlino.it - Monsano, pioggia di iniziative in centro per la giornata dell'olio

(Ancona), 27 novembre 2024 - Appuntamento domenica con laorganizzata dalla Pro Loco e dal Comune diper le vie delstorico. “Sarà una– spiegano gli organizzatori - interamente dedicata a questo prodotto che vede il comunea Vallesina tra i centri d’eccellenza nella coltivazione olivicola e nell’arte olearia con ben dodici aziende agricole attive sul territorio” “fa partee Cittàe vanta una lunga tradizione olivicola con alberi secolari che moano il paesaggio rurale” – spiega il sindaco Roberto Campelli –. Ci sono tantissimi produttori di qualità e vogliamo far conoscere al pubblico questo prodotto che esprime al meglio la nostra storia e la nostra cultura”. Il programma prevedeper grandi e piccoli, a cominciare dalle 10,30, quando in piazza Mazzini si terranno le "Storie d'per bambini sul BeApe", un "teatro mobile" per coinvolgere i più piccoli raccontando la tradizione e la culturad'oliva.