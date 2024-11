Anconatoday.it - Monossido di carbonio in casa, tre intossicati finiscono in ospedale

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Paura nella notte a Collemarino dove tre persone sono state soccorse dal 118 per una intossicazione dadi. L’allarme è stato dato attorno alle 23. In una abitazione di via Matteo Ricci sono arrivate ambulanze, polizia e vigili del fuoco. Soccorse tre persone dello.