Arezzonotizie.it - Miss reginetta d'Italia

Leggi su Arezzonotizie.it

Venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 21 00 Si svolgerà la prima edizione di "over " per la Toscana in occasione del 48 esimo anniversario di radio Effe Special dj set in vinile by Johnny Ego Una serata che vede la presenza di tutte le voci di radio Effe e i suoi vari.