Minaccia e maltratta la moglie 20enne, scatta il braccialetto elettronico

Castello di Serravalle (Bologna), 27 novembre 2024 -va, insultava e aggrediva la, per questo un uomo sulla trentina, indagato permenti nei confronti della donna, è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del dispositivodi controllo a distanza. Le indagini dei carabinieri sono nate dalla denuncia della vittima, una ragazza poco più che, la quale ha raccontato che il marito, dopo che la suocera si era trasferita a casa con loro, la vessava con insulti, minacce e aggressioni fisiche. Secondo la donna, era proprio la suocera a far litigare la coppia, inducendo il figlio a porsi in posizione di prevaricazione nei confronti della, per far vedere "chi comanda" in casa.