Unlimitednews.it - Meloni “Mediterraneo abbia l’ambizione di diventare spazio globale”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Concepire ilcome unodiventa una straordinaria occasione per tutti anche dal punto di vista energetico:mo già candidato l’Italia alo snodo principale per collegare i flussi energetici tra Africa ed Europa, le connessioni energetiche sono uno dei pilastri del Piano Mattei con cui puntiamo ala porta europea per gas e idrogeno mediterranei”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgiadurante la decima edizione dei Rome Med Dialogues.sat/gsl (Fonte video: Presidenza del ConsiglioUnlimited News - Notizie dal mondo