Quotidiano.net - Mef, gettito cripto 27 milioni, versato da 22mila contribuenti

Leggi su Quotidiano.net

Ilannuo derivante dalla tassazione al 26% sulle plusvalenze delle-attività ammonta a circa 27di euro che salirebbero di circa 16,7di euro con l'innalzamento dell'aliquota al 42% come previsto in manovra. Sono i dati forniti dal sottosegretario al Mef, Federico Freni, nel corso del question time in commissione Finanze della Camera. In particolare, ha proseguito, dai dati disponibili rilevabili dalle deleghe di versamento F24, risulta che talederiva dai versamenti di 22.439, di cui 22.331 persone fisiche (versamenti totali 22di euro, versamento medio 985 euro) e 88 società di capitali (versamenti 5di euro, versamento medio 57.000 euro). Secondo i dati del sesto flusso informativo trasmesso all'Oam, l'Organismo per gli agenti mediatori, relativo all'utilizzo delle valute virtuali, al 30 giugno 2024 1.