Lapresse.it - Medioriente: Idf, ultimi raid prima di tregua contro decine siti Hezbollah

Leggi su Lapresse.it

Milano, 27 nov. (LaPresse) –che entrasse in vigore il cessate il fuoco in Libano, alle 4 del mattino ora locale, l’aeronautica militare israeliana ha colpitodi obiettivi di, tra cui un importante sito di missili di precisione. Lo fa sapere l’Idf, come riporta il Times of Israel. Diverse ondate di attacchi hanno preso di mira circa 330di, di cui 42 a Beirut. Nella valle della Bekaa, vicino al confine siriano, è stato colpito un sito sotterraneo di produzione e stoccaggio di missili a guida di precisione. Un altro attacco poco dopo mezzanotte ha colpito un valico di frontiera tra Siria e Libano, che l’Idf afferma essere stato utilizzato daper contrabbandare armi. I media siriani hanno riferito di sei morti nell’attacco.