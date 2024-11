Ilfattoquotidiano.it - Maxi-rissa al parlamento serbo dopo l’incidente di Novi Sad: l’opposizione “Avete le mani sporche di sangue”

La seduta di lunedì 25 novembre del, dedicata al dibattito sulla legge di bilancio per il 2025, è stata segnata da un clima di caos, insulti e scontri fisici tra esponenti della maggioranza e del. I lavori a sono stati ripetutamente interrotti dai deputati del, che hanno protestato con slogan ostili al governo, cori simili a quelli da stadio e un chiasso assordante provocato dall’uso di fischietti. Non sono mancati lanci di oggetti e carte in aula.Al centro della protesta, l’accusa rivolta alla presidente del, Ana Brnabic, di aver compiuto un “colpo di stato” rifiutando di discutere una mozione di sfiducia al governo. La mozione, proposta dal, si basava sulla presunta responsabilità dell’esecutivo per il crollo alla stazione ferroviaria diSad, avvenuto il 1° novembre, che ha causato la morte di 15 persone.