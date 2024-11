Marco Natali è il nuovo presidente di Confprofessioni

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) –è stato elettodidal Consiglio Generale della Confederazione, che riunisce le associazioni di categoria. Con questa nomina, si chiude l’era di Gaetano Stella, sotto la cui guidaha consolidato la propria stabilità, credibilità e capacità di rappresentanza.si prepara a inaugurare una fase di evoluzione per, con l’obiettivo di adattare l’organizzazione ai mutamenti socioeconomici e di trasformarla in un punto di riferimento sempre più dinamico e innovativo per i professionisti italiani.Nel suo discorso d’insediamento, il neoha presentato un programma ambizioso, incentrato su due pilastri fondamentali: le persone e la rappresentanza. “Questo è il momento di osare. E’ tempo di costruire sul lavoro svolto finora e di guardare a nuovi orizzonti con determinazione e visione strategica.