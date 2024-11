Calcionews24.com - Mancini: «Lasciare l’Italia è stato un errore, non lo rifarei. L’Arabia Saudita mi ha messo in crisi, non c’entravano i soldi»

Le parole di Roberto, ex ct del, sul suo addio alla Nazionale per allenare. Tutti i dettagli in merito Robertoè tornato a parlare a Il Giornale del suo addio al– «No, nonla scelta dila panchina del. Le capita mai di pentirsi di una scelta .