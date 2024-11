Agi.it - Maggioranza divisa sul canone Rai. Meloni: solo schermaglie

AGI - "Se abbiamo trovato l'accordo sul cessate il fuoco in Libano possiamo farlo pure sulRai". Dietro il commento della premier Giorgiaalla battuta d'arresto dellaquesta mattina sul taglio delRai si cela l'invito agli alleati di evitare spaccature come quella andata in scena in Commissione Bilancio di palazzo Madama. FI ha votato in maniera difforme dagli alleati, l'emendamento che aveva presentato la Lega per confermare la riduzione di 20 euro è stato respinto 12 a 10, con il governo che per errore non si è rimesso all'Aula. I partiti che sostengono l'esecutivo relegano il ko al Senato a mero incidente parlamentare, sta di fatto che il presidente del Consiglio aveva già lanciato l'appello ad abbassare il tasso di litigiosità chiedendo ai partiti del centrodestra di non dividersi.