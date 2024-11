Secoloditalia.it - M5S, Roberto Fico “apre” al cambio di nome: “Progressisti indipendenti? Confermerebbe la nostra vocazione…”

“C’è un cambiamento profondo in atto. Dopo la sconfitta alle Europee volevamo dare voce a tutti gli iscritti al Movimento, ai simpatizzanti e agli attivisti, in modo da indicare anche un percorso di modifica di alcune regole interne e, quindi, abbiamo provato a mettere in discussione tutto e abbiamo votato per quattro giorni e questo è il risultato che avete tutti visto”., esponente di spicco del M5S è stato ospite del programma Studio Mattina di Canale 9. Tra le dichiarazioni, rilasciate alla conduttrice Barbara Petrillo e al giornalista Espedito Pistone,, alla sua prima intervista dopo il primo pronunciamento della base sul futuro del Movimento, ha toccato anche il tema deldel partito e dei rapporti col suo fondatore.a Grillo: “Nulla di personale, ma c’è un problema politico”Ma con Grillo si è sentito? Gli è stato chiesto: “Non è una questione di telefonate, ma è una questione di politica.