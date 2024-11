Ilrestodelcarlino.it - L’Omag sfida Messina: "Crediamo nella vetta"

La Omag Mt sogna ladel girone A di serie A2 di volley femminile ma domenica ci sarà l’ostacolo, unica squadra ad aver vinto tutte e 8 le partite fino ad oggi disputate. San Giovanni è ambiziosa e chiede strada, dopo l’entusiasmante vittoria di domenica scorsa per 3-1 a Brescia, contro un’altra big del torneo. Presidente Stefano Manconi, adesso ci credete ancora di piùpromozione? "Noi ci alleniamo ogni giorno per vincere, e dunque dopo Brescia, ciancora di più". Come giudica l’ultima prestazione? "Abbiamo giocato molto bene, specie in difesa e a muro, ma possiamo fare meglio in attacco. Possiamo crescere ancora, stiamo lavorando per questo". Domenica a San Giovanni (ore 17)arriva da prima della classe ma solamente con 2 punti in più (con 7 vittorie da 3 punti ed una da 2 punti, quindi per 3-2), quindi in caso di vittoria da 3 punti (per 3-0 o 3-1) San Giovanni potrebbe tentare il sorpasso, come arrivate a questo match? "Stiamo bene fisicamente e mentalmente, qualche acciacco ma niente più.