Livornotoday.it - Livorno, commerciante all'ingrosso non dichiara 10 milioni di euro di redditi: la scoperta della Finanza

Leggi su Livornotoday.it

Unall'diin tre anni di affari non avrebbetoper oltre 10dioltre ad aver commesso violazioni in materia di Iva per ulteriori due. Questo quanto scoperto dalla guardia dial termine di approfondimenti patrimoniali.