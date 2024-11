LIVE – Trento-Padova 0-0 2-2 | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, anticipo valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato didi. Gli uomini di Fabio Soli, secondi in classifica alle spalle di Perugia, scendono sul campo di casa per conquistare il nono successo in campionato. Dall’altra parte della rete ci sono i veneti di Jacopo Cuttini, che vanno a caccia di una grande prestazione per provare a strappare qualche punto ad una big. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 27 novembre alla ilT quotidiano Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Itas Trentino e Sonepardelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.