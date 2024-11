LIVE – Resovia-Conegliano 0-0 | gironi Champions League femminile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per il primo turno della Pool A della Cev2024/di. Le pantere di Daniele Santarelli, sempre più leader nel campionato italiano, affrontano una nuova trasferta in Europa per consolidare il primo posto nel raggruppamento. D’altra parte, le polacche di coach Michal Masek vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per provare a strappare punti alla corazzata veneta dopo i successi ottenuti contro Plovdiv e Zagabria. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 27 novembre alla RCWS Podpromie di, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Developresed A. Carraro Imocodella massima competizione continentale per club di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.