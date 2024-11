Napolitoday.it - LIVE - Juve Next Gen-Turris 0-0, calcio d'inizio: la diretta della partita

Leggi su Napolitoday.it

La penalizzazione di cinque punti in classifica, la contestazione alla proprietà e la sconfitta interna con il Foggia. Latorna in campo per affrontare la gara di recuperoquindicesima giornata contro lantusGen. La squadra di Mirko Conte deve riscattare l'ultimo passo.