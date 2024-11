Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: quale destino per la terza partita?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:40 Buona giornata a tutti i lettori. Siamo di nuovo pronti a raccontarvi il match per il Campionato del Mondo traDommaraju.al via tra 20 minuti.Di nuovo buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelladel match valido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju. Il punteggio è di 1,5-0,5 a favore del campione in carica.Dopo i fuochi d’artificio della prima, conche è riuscito a portare l’inerzia (e non solo) dalla sua parte, nella seconda, con undecisamente in cerca di cautela, non si è sostanzialmente verificato chissà che, se non una patta rapida. Abbastanza rapida da non verificarsi così presto, in termini di mosse, dal 2014 (9a del match Carlsen-Anand, in cui il norvegese vinse il secondo dei suoi cinque titoli iridati).