Oasport.it - LIVE Developres Resovia-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: trasferta che vale il primato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13: La squadra veneta punta alla quattordicesima vittoria ma dovrà fare attenzione sul campo di una squadra da prendere con le molle come quella polacca delRzeszow. Se alla vigilia qualcuno fosse stato incaricato di disegnare la stagione perfetta per le venete difficilmente si sarebbe discostato da come poi sono andate le cose finora. Tutte vittorie, un solo tie break, al debutto nella finale di Supercoppa contro Milano, unllo di gioco che va dal solido al solidissimo e una crescita costante di intensità e qualità.20.10: Buonasera e benvenuti alladella sfida valida per la terza giornata didi, girone A tra le polacche delRzeszow e la Imoco Antonio Carraro.