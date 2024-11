Oasport.it - LIVE Developres Resovia-Conegliano 0-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: polacche avanti nel terzo set, 14-11

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-17 Out Machado da seconda linea18-16 Vincente Gabi da zona 418-15 Errore al servizio17-15 Out il primo tempo di Centka17-14 Diagonale strettissima di Gabi da zona 417-13 Diagonale stretta di Jasper da zona 416-13 La fast di Lubian16-12 Primo tempo Centka15-11 Ace Korneluk14-11 Primo tempo Korneluk13-11 Primo tempo Fahr13-10 La pipe di Fedusio a chiudere un’azione lunghissima12-10 Muro di Korenluk, un po’ fortunata in questo caso11-10 Diagonale potente di Gabi da zona 411-9 Diagonale stretta di Machado da zona 210-9 Muro di Korneluk9-9 Mano out Machado da seconda linea8-9 Diagonale di Gabi da zona 48-8 Vincente Machado da seconda linea7-8 La pipe di Haak7-7 Mano out Jasper da zona 46-7 Errore al servizio6-6 La parallela di Machado da seconda linea5-6 Vincente il palleggio di attacco di Centka4-6 La diagonale di Haak da seconda linea dopo la grande difesa di De Gennaro4-5 La fast di Lubian4-4 Vincente Zhu da zona 44-3 Errore al servizio3-3 Diagonale di Haak da zona 22-2 Murooooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaaaak2-1 Errore al servizio2-0 Diagonale di Fedusio da zona 41-0 Vincente Machado da zona 220-25 Il pallonetto di Haak da seconda linea!si porta sul 2-0.