LIVE Bologna-Lille Champions League calcio in DIRETTA | serve una vittoria per tornare in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per la quinta giornata della fase campionato della2024-2025 di. Ennesima sfida complicata per i rossoblù in coppa. Gli emiliani sono all’ultima chiamata:un successo contro l’ostica formazione transalpina per evitare di dire già addio a ogni chance di passaggio del turno.Ildeve riscattare il tonfo dell’Olimpico arrivato contro la Lazio. I ragazzi di Vincenzo Italiano hanno faticato molto nella loro esperienza europea. Un punto conquistato in quattro partite finora dai rossoblù, sebbene va detto che le avversarie affrontate finora, eccezion fatta per lo Shakhtar, sono staterpool, Aston Villa e Monaco, non di certo un terzetto comodo.