Oasport.it - LIVE Aston Villa-Juventus 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: si parte!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Inizio molto lento di partita.1? Inizia la partita!20.59 Tutto pronto per la partita!20.55 Ingresso in campo delle due squadre, inno dellain corso.20.52 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.20.49 Nelle prime quattro partite di questa, laè la squadra che ha subito il maggior numero di recuperi offensivi avversari (54); in aggiunta, nessuna squadra ha subito più tiri in seguito a un recupero offensivo avversario rispetto ai bianconeri (11, alla pari con lo Young Boys).20.44 Il tecnico dell’, Unai Emery, ha già sconfitto ladue volte in UEFA, trovando la vittoria con il Siviglia nel 2015 e con ilrreal nel 2022. Nessun allenatore ha mai superato i bianconeri con tre squadre diverse nel torneo.