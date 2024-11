Ildifforme.it - Libano, Netanyahu accetta la tregua ma avverte: “Se Hezbollah viola l’accordo attaccheremo”

Leggi su Ildifforme.it

Laentrerà in vigore oggi alle 9 del mattino, le 10 in Italia, e potrà essere in ogni momento interrotta da Israele, nel caso in cui ritenesse chenon stia rispettando gli accordi, in particolare quelli riguardanti il riarmo e la ricostruzione dei vertici dell'organizzazioneL'articololama: “Se” proviene da Il Difforme.