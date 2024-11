Lapresse.it - Libano, entrato in vigore il cessate il fuoco: le immagini da Beirut

inalle 3 del mattino italiane, le 4 in, ililtra Israele e Hezbollah. Non ci sono state segnalazioni immediate di presunte violazioni della tregua e aci sono stati segni di festeggiamento. Un portavoce militare israeliano, in un post in lingua araba pubblicato nella prima mezz’ora delil, ha avvertito i residenti evacuati dal sud deldi non tornare a casa, affermando che l’esercito rimane per ora ancora schierato lì. Ililprevede un’interruzione iniziale dei combattimenti di due mesi e richiede che Hezbollah ponga fine alla sua presenza armata nel sud del, mentre le truppe israeliane devono tornare sul loro lato del confine. Migliaia di truppe libanesi e di forze di pace dell’Onu, le truppe Unifil, si dispiegheranno nel sud del Paese e un gruppo internazionale guidato dagli Stati Uniti controllerà il rispetto dei confini.