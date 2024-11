Lapresse.it - Libano: appello leader Parlamento, ora uniti per eleggere presidente

Milano, 27 nov. (LaPresse) – Lo speaker deldel, Nabih Berri, ha lanciato unalla tv nazionale, poche ore dopo l’entrata in vigore di un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, chiedendo un nuovo sforzo per occupare la presidenza del Paese, da tempo vacante. Berri ha invitato i partiti politici a riunirsi perun“che unisca piuttosto che dividere”. “Mia voi perché è arrivato il momento della verità, in cui dobbiamo unirci per il bene del”, ha aggiunto, “questo è un test per capire come possiamo salvare il. Come possiamo costruirlo e come possiamo ridare vita alle sue istituzioni costituzionali”.