Le studentesse del liceo Caravaggio decorano via Arquà

I ritratti delledelartisticoarriveranno sui muri di via, dopo la firma di protocollo di collaborazione tra ile l’associazione Bell. "Ogni anno dal 2011 propongo agli studenti la realizzazione di ritratti “tribali“, che spaziano tra le culture, dall’Africa alla Cina – spiega la professoressa Anna Nutini, coordinatrice del progetto –. L’associazione Bell, molto sensibile ai temi dell’integrazione e della diversità, ha condiviso il nostro progetto che adesso è pronto a essere “ingrandito“". Sono stati realizzati 27 volti dalla quarta C, due o tre saranno realizzati su grande scala e decoreranno alcuni degli edifici della via. Ci sono diverse ipotesi sulla scelta dei muri su cui realizzare il progetto grafico che verrà iniziato a partire dal mese di marzo.