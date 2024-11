Sbircialanotizia.it - ‘Le Iene’ in viaggio nella sanità italiana tra criticità ed eccellenze

Leggi su Sbircialanotizia.it

Giovedì 28 novembre in onda 'La Cura', spin off del programma di Italia 1 Unnel sistema sanitario del nostro Paese a caccia dei punti di eccellenza e dellepiù preoccupanti. Ma anche una guida in più per capire lo stato di salute degli italiani e per conoscere meglio le diverse opzioni di .