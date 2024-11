‘Le Iene’ in viaggio nella sanità italiana tra criticità ed eccellenze

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Unnel sistema sanitario del nostro Paese a caccia dei punti di eccellenza e dellepiù preoccupanti. Ma anche una guida in più per capire lo stato di salute degli italiani e per conoscere meglio le diverse opzioni di cura a disposizioni dei pazienti. Questo il filo conduttore de ‘La cura. Tutto ciò che devi sapere per stare meglio’, il nuovo spin-off de ‘Leideato da Davide Parenti, in onda giovedì 28 novembre, in prima serata, su Italia 1. Il reportage, condotto da Gaetano Pecoraro, scritto da Riccardo Festinese e Alessandra Frigo, si addentrerà negli abissi delle infinite liste d’attesa, scoprendo le strutture ‘da incubo’. Allo stesso tempo, però, verranno messe in mostra anche ledel nostro Servizio sanitario, dal Centro Trapianti di Padova – dove si sta cercando una cura definitiva contro il diabete di tipo uno – al Policlinico Gemelli di Roma dove si lavora per scoprire il microbiota.