Forlitoday.it - Le domeniche per le famiglie al Teatro Testori vedono in scena le bolle di sapone di Michele Cafaggi

Leggi su Forlitoday.it

Debutta al, domenica 1 dicembre alle 16, il nuovo spettacolo di e con"Sono solodi- Ovvero del giorno in cui cercando qualcosa trovai me stesso". Lo spettacolo, che aveva iniziato il suo percorso di creazione proprio al, chiude una rassegna per le.