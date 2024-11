Unlimitednews.it - Le “Antenne” dell’Asp di Messina contro la dipendenza dal gioco

(ITALPRESS) – L'Azienda Sanitaria Provinciale diha dato il via al progetto "ild'azzardo patologico. Un'iniziativa che si svolge in sintonia con le comunità locali per sensibilizzare e informare sui rischi di questa, promuovendo stili di vita sani. I quattro punti di ascolto previsti dal progetto sono allestiti a, a Sant'Agata di Militello per l'area tirrenica, a Merì per il comprensorio di Milazzo e delle Isole Eolie, e a Santa Teresa di Riva per l'area ionica.