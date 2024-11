Udine20.it - Lazza a Lignano Sabbiadoro con la data zero del tour! 5 luglio 2025

Fresco di premiazione ai SIAE Music Awards nella categoria Miglior Canzone Streaming Italia con CENERE, inarrestabile e sempre al lavoro per superarsi,ha sorpreso tutti con l’uscita di OuverFOURe, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali(Island Records). Insieme al nuovo brano prodotto da Low Kidd e Drillionaire,sgancia una bomba pronta a marchiare a fuoco l’estate, annunciando oggiSTADI, i suoi primi stadi in carriera in programma il 5(UD) @ Stadio Teghil () e il 9a Milano @ Stadio San Siro.I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 28 novembre alle ore 14:00, e da martedì 3 dicembre alle ore 11:00 nei punti vendita autorizzati.Due eventi -prodotti da Vivo Concerti– che segnano un nuovo, imponente passo nella carriera dell’artista con all’attivo 109 Dischi di Platino e 50 Ori, consacrandolo definitivamente nell’Olimpo della musica live italiana, dopo aver mandato completamente sold out a tre mesi dalla partenza le 11 date del LOCURA, in programma nei palazzetti da gennaio.