Genovatoday.it - Lavoro, The Space Cinema cerca personale per il multisala di Genova

Leggi su Genovatoday.it

The, circuito che conta 35in tutta Italia, è alla ridi nuove risorse per il ruolo di addetto multiplex da inserire nell’organico di, al Porto Antico.L’azienda ha aperto da poco nuove posizioni: l’impiego è part time, in orari preminentemente serali e nei.