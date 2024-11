Lecceprima.it - “L’amministrazione abbia coraggio e abbassi i limiti di velocità a 30 chilometri orari”

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Un incontro pubblico per aumentare la sicurezza in città, esortando il consiglio comunale a intraprendere una nuova rotta sulla mobilità urbana. Venerdì 6 dicembre, dalle 17 alle 20, presso la sala del chiostro della biblioteca “Bernardini” (ex Convitto Palmieri) di Lecce si parlerà della.