La Turris raccoglie un punto sul campo della Juventus Next Gen, lo scontro diretto non si sblocca

Non silotraGen e: la gara, valida per il recuperoquindicesima giornata del campionato, termina con il risultato di 0-0. La squadra di Mirko Conte dimentica il ko con il Foggia e torna a muovere la classifica, ma resta in terzultima posizione.