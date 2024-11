Repubblica.it - La tragedia di Rigopiano, attesa per la Cassazione. Ma si rischia la prescrizione

In secondo grado assolti in 22 e condannati in 8 con pene lievi. L’avvocato delle vittime: “Se la Suprema corte rinvia in appello il processo e configura il reato di disastro c’è ancora una speranza di giustizia”