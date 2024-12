News.robadadonne.it - La scelta di Deborah Vanini, incinta e malata di cancro, che ha rinunciato alle cure ed è morta

Ha scoperto lo stesso giorno di esseree di avere un tumore al quarto stadio, e ha fatto la sua, decidendo di non sottoporsiterapie per poter portare avanti la gravidanza. Così, qualche giorno fa, si è spenta, 38enne di Como che a settembre era riuscita a dare alla luce la sua bambina, Megan, nata prematura.“Oggi il cielo ha guadagnato una stella, ma qui per noi il vuoto è immenso – ha scritto su Facebook l’amica Katia Gianquinto per salutarla, nel giorno dei funerali, svoltisi ieri nella chiesa di San Giuseppe in Como – Hai sempre illuminato la vita di chiunque ti fosse accanto con il tuo sorriso, la tua dolcezza e la tua positività contagiosa. Sei stata una sorella per me, una presenza unica e speciale, bella come il sole e dolce come pochi. Non dimenticherò mai il tuo modo di vedere il mondo, il fantastico mondo di Debby, sempre con il cuore aperto e l’anima leggera”.