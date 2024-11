Anconatoday.it - La neurologia della complessità: panorama e confini

Leggi su Anconatoday.it

Secondo il “Rapporto Mondiale Alzheimer 2015”, la demenza colpisce circa 46 milioni di persone in tutto il mondo. 131,5 milioni entro il 2050. L’11 dicembre 2013 i leader mondiali del G8 si sono riuniti a Londra per decidere come combattere la demenza, con l’ambizione di identificare entro il.