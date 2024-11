Milanotoday.it - La mappa con le pasticcerie di Milano che fanno il vero panettone artigianale

Leggi su Milanotoday.it

Deve contenere non meno del 20% di uvetta sultanina, scorze di arancia candite e cedro candito sull’impasto, non meno del 10% di burro sull’impasto, non avere ingredienti Ogm e la farina di produzione selezionata. E ci vogliono due giorni per farlo, tra impasti e relativi riposi. Sono le regole.