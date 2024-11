Monzatoday.it - La grande ditta monzese si ingrandisce e acquisisce il 60% di un'altra azienda italiana

Leggi su Monzatoday.it

È una delle aziende più note del territorio che, proprio in Monza, ha ottenuto il via libera per un ulteriore ampliamento che vedrà l’arrivo di oltre un centinaio di dipendenti. Ma intanto Elesa Spa sie annuncia l’acquisizione della quota di maggioranza del 60% di Tellure Rôta Spa.