Forlitoday.it - La comicità di Maria Pia Timo, sul palco del Dragoni, racconta il rapporto con il denaro in "Sol di soldi"

Leggi su Forlitoday.it

Piaporta in scena, giovedì 5 dicembre alle ore 21 al Teatrodi Meldola, uno spettacolo comico sull’ulvero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: ile il nostrocon esso, dalla quotidianità spicciola a come condiziona la nostra vita. "Sol.