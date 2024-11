Periodicodaily.com - La Cina indaga sul ministro della Difesa per corruzione

Leggi su Periodicodaily.com

LasulDong Jun per. Nel corso dell’ultimo anno Pechino ha intensificato la repressionenelle sue forze armate. Lasul? Il quotidiano britannico Financial Times ha riferito che ilcinese Dong Jun è sotto indagine per. Se confermato, .