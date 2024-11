Quicomo.it - La carica degli 11mila al Ghisallo

Leggi su Quicomo.it

Il Museo delcresce nell’indice di gradimento di anno in anno. Dal 2022 i numeri salgono, anche il 2023 è stato un anno in positivo, sono sempre di più i visitatori che hanno staccato un biglietto al Museo del Ciclismo Madonna del, chiuso dal primo novembre per la sua pausa.