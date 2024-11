Cultweb.it - La banana milionaria di Cattelan? Comprata da un fruttivendolo immigrato (che non prenderà un centesimo)

Solo qualche giorno fa, Comedian, la celebre opera di Mauriziocon unaattaccata al muro con nastro adesivo, è stata battuta da Sotheby’s per 6,2 milioni di dollari ed è finita tra le mani di un danaroso manager orientale. Oggi, il New York Times rivela un piccolo colpo di scena. Quel frutto è stato venduto, il giorno in cui si è tenuta l’asta, da undel Bangladesh nel chioschetto che gestisce sull’Upper East Side di Manhattan. Costo della merce: 35 centesimi. Interpellato dal prestigioso quotidiano, il signor Shah Alam ha reagito con grande emozione, rimpianto e un pizzico di rabbia. Nonneanche un soldo dalla transazione.Alam lavora dodici ore al giorno, quattro giorni a settimana, per dodici dollari l’ora, fuori dalla celebre casa d’aste Sotheby’s.