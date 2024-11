Oasport.it - Jannik Sinner guarda al 2025: i tornei a cui é iscritto e una novità dopo il Sunshine Double

ha già programmato, almeno in parte, il suo: neppure il tempo i godersi i trionfi di un 2024 straordinario, con due Slam colti, il numero 1 ATP ed il bis in Coppa Davis, che occorre già costruire il calendario della prossima stagione.Così come nel 2024, anche ad inizio anno nuovo l’azzurro non giocheràufficiali, anche se è da vedere una nuova possibile partecipazione all’esibizione del Kooyong Classic.vorrà confermare il titolo agli Australian Open, e la preparazione di Dubai sarà volta principalmente a questo obiettivo.L’Italia sarà esentata dal primo turno di Coppa Davis, quindigiocherà direttamente il torneo di Rotterdam, previsto ad inizio febbraio. La programmazione dipasserà poi, come di consueto, per ildi marzo, con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.