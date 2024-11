Inter-Lipsia 1-0, nerazzurri in vetta alla classifica Champions

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – All'è bastato un autogol di Castello Lukeba al 27' per battere 1-0 a San Siro il. La squadra di Inzaghi ha sofferto cercando di trovare il raddoppio, sfiorato in diverse occasioni e con una rete annullata a Mkhitaryan, mafine con questo successo di misura balza in