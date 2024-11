Leccotoday.it - Incidente sulla Provinciale 72 a Bellano: sconto fra auto, due feriti

Leggi su Leccotoday.it

stradale a metà pomeriggio di oggi, mercoledì 27 novembre,72 a. Duesi sono scontrate, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri intervenutiscena del sinistro.Il trasporto in ospedale in codice gialloDalla centrale operativa di Areu è.